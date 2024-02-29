«Сделал это за деньги»: Юшкевич про антироссийские заявления Смольянинова*

Заслуженный артист РФ Сергей Юшкевич прокомментировал антироссийские высказывания своего коллеги Артура Смольянинова* (признан на территории России иноагентом, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Его слова приводит NEWS.ru.

«Вероятно, он сделал это за деньги или для спасения своей недвижимости и накоплений на зарубежных счетах. Но все их слова — это просто холостые патроны, которые никому у нас уже не причинят вреда», — поделился актер.

Юшкевич отметил, что в России все давно разобрались с тем, «кто есть кто». Он также признался, что был шокирован словами звезды «9 роты» о том, что его не волнует, что будет с Россией, даже если останется только одна область, а «все остальное превратится в радиоактивный пепел».

«Когда я услышал это, я был в шоке и подумал: Артур*, а тут твоя мама живет... Тут жена твоя, хоть и бывшая, дети твои, твоя первая учительница... Их всех, по твоей логике, также — в пепел?!», — заявил артист.

Ранее народный артист РСФСР Василий Ливанов заявил, что Артур Смольянинов* является «безмозглым подонком».

*(признан на территории России иноагентом, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга)