«Да помолчите же вы»: Стас Михайлов сорвался на поклонников во время концерта в Воронеже

Певец Стас Михайлов в последнее время редко выступает на сцене, продвигая другой бизнес. Но недавно артист сделал исключение и появился перед любимыми зрителями. Звезда исполнил свои хиты, а потом резко заявил, что берет паузу в карьере.

Пользователи Сети признаются, что не узнают кумира. Он почти перестал давать концерты, а потом засветился с привлекательной брюнеткой. Михайлов показал клип с певицей Тамарой Кутидзе, которая исполнила с ним чувственную песню. Многие признались, что знаменитости прекрасно смотрятся вместе.

На днях артист выступил в Воронеже, а в перерыве сделал заявление. Михайлов признался, что этот концерт стал исключением, потому что переносился много раз. И отметил, что собирается взять паузу до 2024 года, когда подготовит юбилейный тур.

«Я хочу сделать юбилейный тур, красивый. Подготовившись, чтобы вы пели все со мной, вы знали эти песни, и чтобы получилось на одном дыхании. Поэтому небольшую паузу мы сделаем в этом моменте, именно надо сделать паузу», – заявил музыкант публике.

Певец добавил, что на данный момент не занимается концертной деятельностью. Но он очень рад видеть зрителей, которые ждали его.

«Я сейчас не работаю. И для меня очень вкусно, что сейчас происходит. Я вижу ваши глаза», – продолжит артист.

Но в какой-то момент исполнитель отвлекся из-за слишком эмоциональных зрителей. Стас Михайлов сорвался и прокомментировал их поведение.

«Да помолчите же вы! Я не понимаю порой, кто поет: или вы, или я!» – возмутился знаменитость.

В итоге все разрешилось, но артисту, кажется, даже понравилось такое внимание поклонников. Он заулыбался и продолжил выступление.

Ранее мы писали о том, почему Стас Михайлов не может общаться со своими детьми. Исполнитель во время недавнего разговора с журналистами пожаловался, что проводит с наследниками мало времени. Звезда хочет исправить эту ситуацию.