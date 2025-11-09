«Сделай из нее звезду, я тебе подарю Porsche»: режиссер Грымов вспомнил о работе с певицей Алсу

Режиссер и клипмейкер Юрий Грымов рассказал о работе с певицей Алсу на заре ее карьеры. Он посетовал, что начинающая артистка никогда не благодарила за съемки клипа, так как ее папа платил большие деньги.

«Я помню, когда мы только начинали проект с Алсу — я снимал ей все клипы — ее папа, очень богатый и влиятельный человек, сказал мне: „Сделай из нее звезду, я тебе подарю Porsche. Но Алсу не стала звездой, Porsche мне не подарили», - рассказал Грымов в программе «Однажды» на НТВ.

В 1999 году вышел дебютный клип Алсу на песню «Зимний сон», в котором снялись Сергей Маковецкий и Елена Яковлева. При этом, по словам режиссера, он так и не услышал от певицы «спасибо».

«За это платили. Мы терпели. Но мы же работали на себя в том числе. Мне это было интересно делать», - сказал Грымов, добавив, что деньги, его, конечно же, интересовали, так как песни Алсу в машине он не слушал.

«Ну это же невозможно», - выразил мнение режиссер.

При этом он отметил Валерия Леонтьева, с которым до сих пор поддерживает дружеские отношения. Исполнитель хита «Дельтаплан» всегда благодарил съемочную группу и после завершения проекта устраивал обед или ужин для всех.

Именно Грымов снял клип «Маргарита» для Валерия Леонтьева в 1988 году. После этого он еще работал с ним над видео к песням «Мишель» и «Августин».

Ранее Юрий Грымов рассказал о работе с Аллой Пугачевой. Режиссер решил показать артистку с новой стороны, а именно – открыть ей лоб. Тогда они снимали клип «Сильная женщина плачет у окна». Оказалось, что у Аллы Борисовны были комплексы.