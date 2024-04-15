Режиссер Грымов рассказал о комплексах Пугачевой и критике гардероба Леонтьева

Режиссер Юрий Грымов рассказал, как переодел певца Валерия Леонтьева и первым показал лоб Аллы Пугачевой. Он дал интервью сайту mk.ru.

Мужчина известен не только как режиссер театра и кино, но и клипмейкер, а также сценарист. Он работал со многими звездами шоу-бизнеса и предлагал им свои идеи.

Именно он снял клип «Маргарита» для Валерия Леонтьева в 1988 году. После этого он еще работал с ним над видео к песням «Мишель» и «Августин». Грымов до сих пор считает клип «Мишель» одним из лучших в карьере. Не обошлось без интересных историй. Так, режиссер уговорил эффектного и смелого Леонтьева сменить гардероб, правда, на время.

«Я ему говорю: «Валера, такая история, я тебя сам одену, можно? Не в то, к чему ты привык. Я все понимаю, что у тебя другие сценические костюмы, образ. Но там такая история, love-story, такая мелодрама». Он очень спокойно на это согласился», – поделился режиссер.

Для Валерия купили плащ, джемпер и брюки. Юрий вспоминает, что после съемок Леонтьев не стал носить эту одежду, хотя вещи были хорошие. Звезда кому-то их подарил.

Также он рассказал о работе с Аллой Пугачевой. Мужчина решил показать артистку с новой стороны, а именно – открыть ей лоб. Тогда они снимали клип «Сильная женщина плачет у окна».

«Я горжусь, кстати, тем, что я, наверное, единственный, кто ее уговорил открыть лоб. «Алла Борисовна, давайте лоб откроем». — «Да нет». — «Давайте откроем лоб. Там есть на что смотреть». И мы открыли ей лоб, сделали шляпу», – рассказал режиссер.

Грымов пояснил, что она была прекрасна в этом видео. И это, по его словам, было единственное появление Примадонны с открытым лбом. Оказалось, что у Аллы Борисовны были комплексы.

«Всегда закрыт, стесняется. Хотя такое красивое лицо», – добавил Юрий.

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