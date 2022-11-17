«Сделай что-нибудь с лицом!»: Ида Галич стала жертвой травли в Сети

Популярная блогерша Ида Галич стала все чаще мелькать на телевидении в различных проектах. Недавно она стала членом жюри в новом инновационно-техническом «Шоу Аватар» на телеканале НТВ. Но с растущей известностью у девушки появилось больше хейтеров, которые стали писать неприятные комментарии под ее постами по поводу внешности.

«Фу, какая она толстая!», «Ида, где грудь?», «Сделай что-нибудь с лицом!». Это лишь малая часть негатива, с которым столкнулась Галич.

Сегодня Ида опубликовала на своей странице в Сети пост, в котором резко ответила ненавистникам. Она сказала, что 5 лет боролась с тем, чтобы не обращать внимание на подобные комментарии в свой адрес, поэтому ей больше не важно чужое мнение. При этом девушка добавила, что существуют люди, которые не могут «нарастить броню поверх кожи». К сожалению, в мире очень много злых диванных критиков, которые способны обидеть так, что породят у человека множество комплексов.

Пользователи социальной сети стали поддерживать блогершу. Они писали ей комплименты и благодарили за то, что она поднимает такие важные темы, как кибербуллинг. «Ты бусинка! Никого не слушай», «Ты супер», «Ты настоящая, вот что главное» - оставляли комментарии поклонники Иды Галич.

Ранее стало известно, что другая известная блогерша Оксана Самойлова стала готовиться ко второй свадьбе с Джиганом. Девушка сделала неожиданное заявление в Сети, показав фотографию Ким Кардашьян.