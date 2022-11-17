«Ким Кардашьян будет на нашей свадьбе»: Оксана Самойлова сделала неожиданное заявление

Блогер Оксана Самойлова продолжает готовиться к 10-ой годовщине брака с репером Джиганом. Супруги захотели отпраздновать дату с размахом и устроить вторую свадьбу.

До даты мероприятия остается всего месяц, поэтому сейчас Самойлова каждый день занимается только организацией торжества. В этот раз девушка намечала концепцию свадьбы, рассматривая различные примеры образов и интерьеров.

Для вдохновения супруга Джигана использовала известную диву Ким Кардашьян. Она распечатала ее фотографии, которые идеально подходили под задумку свадьбы Самойловой. На своей странице с социальной сети бизнесвумен сказала: «Это просто преследование какое-то. Везде Кимусик. Даже на нашей свадьбе. В гостях».

Впрочем, это все, конечно, лишь шутки. В Сети многие пользователи часто пишут, что блогер подражает Кардашьян и черпает от нее вдохновение.

Напомним, что ранее Оксана Самойлова хвасталась своими нарядами, которые подобрала для свадебной церемонии.