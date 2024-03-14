passion.ru
Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Rambler&Co ID
НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 14 марта 2024, 16:54
1 мин.

«Сделает все, чтобы вернуться»: продюсер озвучил планы Валерия Меладзе

Продюсер Лавров заявил, что Валерий Меладзе сделает все ради возвращения в РФ.
«Сделает все, чтобы вернуться»: продюсер озвучил планы Валерия Меладзе

© Макеев Иван/Komsomolskaya Pravda/East News

Певец Валерий Меладзе сделает все, чтобы вернуться в Россию. Соответствующее мнение высказал продюсер Сергей Лавров.

«Сможет ли он вернуться в нашу страну? Я думаю, что он сделает всё, чтобы вернуться», - сказал музыкальный продюсер. Слова Лаврова приводит издание «Абзац».

Также он прокомментировал решение Меладзе отказаться от страны, которая сделала его популярным. По словам Лаврова, у певца осталось много друзей в Грузии, где он родился, и на Украине, где учился. И только бизнес, а также поклонники – в России.

«Он просто боится, что его разорвут за личное мнение», - предположил Лавров и добавил, что в случае поддержки России родственникам Меладзе на Украине может грозить опасность.

Известно, что сейчас Меладзе готовится к большому туру в Европе и США. Он даст 24 концерта.

В начале 2024 года в семье артиста случилось горе – умер отец певца. Меладзе отменил выступления в Казахстане и Узбекистане.

Источник фото:Макеев Иван/Komsomolskaya Pravda/East News
Источник:Издание «Абзац»
Автор:Лилия Караева
Теги:
Валерий Меладзе
певец
возвращение на сцену
продюсер