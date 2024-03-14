«Сделает все, чтобы вернуться»: продюсер озвучил планы Валерия Меладзе
© Макеев Иван/Komsomolskaya Pravda/East News
Певец Валерий Меладзе сделает все, чтобы вернуться в Россию. Соответствующее мнение высказал продюсер Сергей Лавров.
«Сможет ли он вернуться в нашу страну? Я думаю, что он сделает всё, чтобы вернуться», - сказал музыкальный продюсер. Слова Лаврова приводит издание «Абзац».
Также он прокомментировал решение Меладзе отказаться от страны, которая сделала его популярным. По словам Лаврова, у певца осталось много друзей в Грузии, где он родился, и на Украине, где учился. И только бизнес, а также поклонники – в России.
«Он просто боится, что его разорвут за личное мнение», - предположил Лавров и добавил, что в случае поддержки России родственникам Меладзе на Украине может грозить опасность.
Известно, что сейчас Меладзе готовится к большому туру в Европе и США. Он даст 24 концерта.
В начале 2024 года в семье артиста случилось горе – умер отец певца. Меладзе отменил выступления в Казахстане и Узбекистане.