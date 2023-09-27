Сделаем возврат: Виктория Боня согласилась вернуть деньги обманутым подписчикам

Виктория Боня согласилась вернуть деньги подписчикам платного Telegram-канала, об этом сообщает Super.ru.

Блогерша на прошлой неделе объявила о запуске закрытого Telegram-канала, в котором она опубликует фото своего лица после пластической операции. Однако за вход нужно было перечислить 1300 рублей.

По приблизительным подсчетам Виктории, на ее канал должны были подписаться 30 тысяч человек. Однако сейчас на нем лишь 243 подписчика. Из желаемой суммы в 39 миллионов рублей ей удалось заработать только 315 тысяч рублей. Впрочем, и этих денег Боня может лишиться.

Все дело в том, что знаменитость готова выложить снимок только после того, как на канал подпишутся оставшиеся 29,7 тысяч человек. При этом многих такой расклад не устроил. Кто-то уже потребовал вернуть потраченные деньги.

«Вижу есть несколько человек, которые здесь только ради того, чтобы увидеть фотографию с периода ранней реабилитации. Если здесь имеются люди, которые понимают, что зря пришли и хотят выйти отсюда и вернуть свои деньги, напишите нашему администратору и мы сделаем возврат», — обратилась к подписчикам Боня.

Ранее мы писали о том, что Виктория Боня случайно показала то, что так долго скрывала под очками.