Деньги можно не платить: Виктория Боня случайно показала то, что так долго скрывала под очками

Виктория Боня недавно заявила о намерении создать закрытый Telegram-канал, в котором она будет готова выкладывать фотографии после пластической операции. Однако телеведущая уже показала результаты работы хирурга, сама об этом не подозревая.

Девушка выложила в Сеть новое селфи в зеркале, скрыв лицо за телефоном. Только вот Боня даже не поняла, что показала лишнее. Особо внимательные подписчики рассмотрели один глаз звезды, который был немного вытянут к вискам. Также под глазами Виктории заметны мешки от отека, и сам овал лица блогерши кажется сильно опухшим. Об этом сообщает Woman.ru.

Теперь желающие оценить результаты операции серьезно задумались, стоит ли им платить 1300 рублей, чтобы увидеть новые снимки Бони, если девушка продемонстрировала бесплатно все, что раньше скрывала за темными очками.

Примечательно, что телеведущая уже создала закрытый Telegram-канал, о котором говорила фанатам, но она объявила, что начнет выкладывать фотографии с лицом, как только на нее подпишутся 30 тысяч человек. Таким образом Боня планирует заработать на своей внешности 39 миллионов рублей. Интересно, что сама пластическая операция обошлась блогерше примерно в 20 миллионов.

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