«Сделаем борщ»: футболист Тарасов пригласил бывшую жену Ольгу Бузову в гости

Футболист Дмитрий Тарасов пригласил бывшую жену Ольгу Бузову в гости после скандального интервью. Артистка рассказала о трудностях в браке со спортсменом, а он заявил, что хорошо относится к экс-избраннице и ждет ее у себя дома. Об этом сообщает Газета.Ru.

Исполнительница поделилась подробностями жизни с Тарасовым в беседе с Надеждой Стрелец на ее YouTube-канале. Она рассказала, что по ночам готовила мужу борщ, осталась без машины и квартиры, и чувствовала себя очень плохо после развода. Дмитрию не понравились обвинения в его адрес, поэтому он высказался в соцсетях.

Тарасов заявил, что не относится к девушке как к бывшей жене. По его словам, он относится к ней как к артистке Ольге Бузовой и считает ее хорошим человеком.

«Оля, если ты хочешь, мы тебя всей семьей приглашаем в гости. Приезжай к нам в гости, поужинаем, покушаем. Сделаем борщ — все, что пожелаешь. Если хочешь — дай знать», — сказал футболист.

Напомним, что звезды расстались в 2016 году. Через два года Дмитрий сыграл свадьбу с моделью Анастасией Костенко. У мужчины есть дочь от первого брака, а нынешняя жена родила ему еще троих детей. Кроме того, в сентябре Костенко призналась, что снова беременна. У пары будет четвертый общий ребенок.

Ранее мы писали о том, что футболист Тарасов уверен в измене Ольги Бузовой с телеведущим Дмитрием Нагиевым.