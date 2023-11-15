Футболист Тарасов уверен в измене Ольги Бузовой с телеведущим Дмитрием Нагиевым
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Футболист Дмитрий Тарасов уверен в измене Ольги Бузовой с Дмитрием Нагиевым. Об этом сообщает издание StarHit.
В новом интервью Ольга обвинила экс-супруга в сливе ее диалога с Дмитрием. Обнародованные сообщения имели откровенный характер, вот почему после их публикации и у певицы, и у телеведущего начались проблемы с репутацией. Футболист решил ответить на обвинения в свой адрес.
По словам Тарасова, он не имеет отношения к произошедшему. Дмитрий заявил, что это был поступок СМИ. Отметим, что он не стал уточнять, как сообщения попали к журналистам. Кроме того, спортсмен убежден, что Ольга совершила ошибку, вступив в переписку с Нагиевым.
«Ты находилась в браке. Такие переписки не являются правильными для отношений. Когда присылаются такие фото, это тоже не норма», — высказался спортсмен.
Также Тарасов отметил, что не пытается пропиариться за счет Бузовой. По словам футболиста, он относится к Ольге как к артисту и хорошему человеку.
Ранее модель Анастасия Костенко ответила Ольге Бузовой после обвинений в сторону Тарасова. Подробности смотрите в этой статье.