Футболист Тарасов уверен в измене Ольги Бузовой с телеведущим Дмитрием Нагиевым

Футболист Дмитрий Тарасов уверен в измене Ольги Бузовой с Дмитрием Нагиевым. Об этом сообщает издание StarHit.

В новом интервью Ольга обвинила экс-супруга в сливе ее диалога с Дмитрием. Обнародованные сообщения имели откровенный характер, вот почему после их публикации и у певицы, и у телеведущего начались проблемы с репутацией. Футболист решил ответить на обвинения в свой адрес.

По словам Тарасова, он не имеет отношения к произошедшему. Дмитрий заявил, что это был поступок СМИ. Отметим, что он не стал уточнять, как сообщения попали к журналистам. Кроме того, спортсмен убежден, что Ольга совершила ошибку, вступив в переписку с Нагиевым.

«Ты находилась в браке. Такие переписки не являются правильными для отношений. Когда присылаются такие фото, это тоже не норма», — высказался спортсмен.

Также Тарасов отметил, что не пытается пропиариться за счет Бузовой. По словам футболиста, он относится к Ольге как к артисту и хорошему человеку.

Ранее модель Анастасия Костенко ответила Ольге Бузовой после обвинений в сторону Тарасова. Подробности смотрите в этой статье.