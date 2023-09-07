Сдавала бутылки и катала детей на лошадях: Мария Погребняк рассказала, что в 16 лет ее заметил популярный бренд
Погребняк рассказала, что заработала первые 200 тысяч в 16 лет, став моделью.
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Бывшая жена футболиста Павла Погребняка Мария рассказала, что первые 200 тысяч рублей заработала в 16 лет. В тот момент она стала моделью популярного свадебного бренда.
Подробности сообщает сайт kp.ru.
Это сейчас Погребняк – блогер и продюсер, ее заработки составляют несколько миллионов, она путешествует по миру и носит люксовые бренды. Она росла в обычной семье, а, будучи школьницей, пыталась помогать родителям финансово: сдавала бутылки, катала в парке детей на лошадях.
«Первые 200 тысяч заработала в 16 лет. Тогда мы с Павлом еще даже не были вместе», - сказала она.
Родители, видя, что дочь растет «пацанкой и хулиганкой», отдали девочку в модельную школу. В 16 лет Погребняк заметил известный бренд свадебных платьев: фотографии с ней висели по всей Москве, а также были в журналах.
«За год сотрудничества с этим брендом я заработала 2 000 долларов, - сообщила Погребняк в ответ на комментарии, что разбогатела благодаря мужу-футболисту.
Ранее Погребняк поделилась, на что потратила первый заработанный миллион.