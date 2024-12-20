«Сдалась и уехала от семьи»: беременная седьмым ребенком внучка Стриженова сделала неожиданное заявление

Беременная седьмым ребенком Александра Стриженова решила пожить отдельно от мужа и детей. Внучка Олега Стриженова призналась, что устала от семьи.

О своем решении Александра рассказала подписчикам в социальных сетях.

«Угроза синдрома Дауна у одного ребенка, нарушение слуха или развития у другого ребенка… Я сдалась и уехала от семьи…», — сказала она.

Женщина узнала, что ждет малыша еще в октябре. Эта новость ее обрадовала, и все бы ничего, но беременность Александры протекает тяжело. Есть риск, что ребенок родится с синдромом Дауна.

Стриженова сдала НИПТ-анализ в начале декабря. Однако его результаты будут известны только через 21 день. Александра заявила, что, если худшие опасения подтвердятся, она не готова рожать больного ребенка.

Звездная наследница признается: они с мужем надеются, что малыш появится на свет полностью здоровым. Супруги сохраняют оптимизм и верят в лучшее.

Напомним, этим летом Александра вышла замуж в Сочи за отца своей дочери Марианны. Однако она осталась недовольна прошедшим торжеством. Поэтому женщина хочет сыграть свадьбу еще раз.