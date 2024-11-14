Актриса Валери Зоидова призналась, что страдала РПП из-за голодовок и срывов. Звезда сериала «Король и шут» рассказала о проблемах со здоровьем изданию Леди Mail.

По словам актрисы, она любит здоровую пищу и занятия спортом. Это помогает ей поддерживать стройность фигуры. Как выяснилось, Зоидова не всегда была довольна собой. Из-за гормональных сбоев Валери набрала вес, и, чтобы от него избавиться, она голодала. Тем самым знаменитость заработала РПП.

«Я выросла среди очень красивых женщин, где с самого детства прививался тщательный самоанализ, касающийся внешнего вида. У нас в семье не принято есть вредное и не заниматься спортом. Поэтому мне было тяжело принять, что ввиду гормональных сбоев и жизненных неурядиц я набрала вес. Я голодала, срывалась и снова голодала… И в итоге заработала РПП», — призналась актриса.

Зоидова решила проблему с помощью психолога. Теперь она спокойно относится к скачкам веса.

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