«Хороших три месяца»: бывшая возлюбленная Артема Чекалина рассказала об их отношениях

Бывшая возлюбленная Артема Чекалина Сенацкая рассказала о трехмесячном романе. Об этом стало известно из соцсетей.

Впервые блогершу Надежду Сенацкую застали в страстном поцелуе с Артемом Чекалиным на свадьбе одного из его друзей в августе 2024 года. По словам девушки, они познакомились в соцсетях. В какой-то момент между возлюбленными вспыхнули отношения.

«Много времени проводили вместе: гуляли, ужинали, летали. Был полноценный конфетно-букетный период. Отношения начались после поездки в Питер — 8 часов на машине. Это было по-домашнему и тепло», — рассказала она.

Впрочем, роман между двумя блогерами продлился недолго. После трех месяцев совместной жизни они расстались.

«Не могу и не хочу сказать ничего плохого в адрес Артема, он достаточно хороший парень, но если у Бегбедера любовь живет три года, то у нас она прожила всего три месяца. Хороших три месяца», — добавила она.

Напомним, бывшая супруга Артема Чекалина, Валерия, подала на развод в марте 2024 года. Сейчас экс-возлюбленные находятся под следствием по обвинению в мошенничестве.

Ранее мы писали о том, что суд Москвы оставил Артема Чекалина и блогера Лерчек под домашним арестом.