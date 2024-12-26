Считают «неадекватной»: почему Жанна Агузарова не выступит на новогодних корпоративах в России

Российские агентства отказываются от сотрудничества с проживающей в США певицей Жанной Агузаровой из-за ее нестабильности. Исполнительница хита «Желтые ботинки» отказалась приехать в Россию ради новогодних корпоративов.

Как пишет Telegram-канал Mash, на Агузарову в последние годы поступает все меньше запросов, кроме того, с ней не хотят сотрудничать, так как считают «неадекватной».

По данным канала, один из заказчиков согласился заплатить 6 миллионов рублей, чтобы услышать хиты Агузаровой на своем празднике, однако в последний момент артистка передумала без объяснения причин.

При этом не исключено, что 62-летняя певица избегает появления на публике из-за плохого здоровья или неудачной пластической операции. Она также отказалась от услуг продюсера.

Ранее сообщалось, что 5 ноября отгремел день рождения журналистки Ксении Собчак, ей исполнилось 43 года. На праздничной вечеринке выступили Александр Серов и Жанна Агузарова.