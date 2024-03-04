«Считаю, за буллинг в Сети надо наказывать»: Сергей Лазарев высказался о своем отношении к хейту

Певец Сергей Лазарев признался, что привык к тому, что, несмотря на огромное количество поклонников, у него много недоброжелателей. В интервью Леди Mail.ru исполнитель хита «Это все она» рассказал о своем отношении к хейту и о неприятных историях, связанных с поклонниками.

По словам Сергея Лазарева, его не удивляет наличие у него недоброжелателей, и он считает это нормальным явлением для артиста.

«Я, честно говоря, привык к тому, что, несмотря на многомиллионную армию поклонников по всей стране, у меня много и недоброжелателей — тех, кто меня не любит и кому не нравится мое творчество. В целом это нормально», — признался певец.

Однако артист отметил, что выступает против оскорблений в Сети.

«Я против, когда люди переходят границы и пишут оскорбления в мой адрес или в адрес моих детей. Да, случается и такое. Я считаю, за буллинг в Сети надо наказывать», — заявил Сергей Лазарев.

Кроме того, певец признался, что иногда неприятные ситуации возникают и с поклонниками. По словам Сергея Лазарева, среди них есть те, кто может нарушать личное пространство или вести себя неуважительно.

«Конечно, за мою длительную карьеру бывало всякое. Не люблю, когда не уважают личное пространство человека. Не люблю навязчивых и хамских людей. К счастью, такие встречаются крайне редко среди моих зрителей», — поделился артист.

Ранее мы писали о том, что Сергей Лазарев остался разочарован отпуском в Дубае с детьми.