Певец Сергей Лазарев остался разочарован отпуском в Дубае с детьми. Об этом сообщает «7Дней.ru».

Накануне Сергей Лазарев отправился на отдых в ОАЭ. Певец поехал в отпуск вместе с детьми — сыном Никитой и дочерью Аней. Дубай встретил гостей плохой погодой. Лазарев рассказал, что весь день шли дожди и он никуда не мог выбраться.

Однако на второй день отпуска погода стала гораздо лучше. Лазарев рассказал, что он с детьми отправился в местный зоопарк, который расположен в одном из самых крупных торговых центров города. Однако экскурсия разочаровала артиста — он рассказал, что в зоопарке огромное количество людей, а чтобы погладить пингвина, его дети отстояли огромную очередь.

При этом Лазарев отметил, что один из пингвинов на фотосессии был грязный. Отдельно певец рассказал и о стоимости билетов, которая, по его мнению, была неоправданно высокой.

Впрочем, дети Лазарева остались довольны увиденным.

Ранее мы писали о том, что Лазарев отказался сниматься с сидящей в рояле Волочковой.