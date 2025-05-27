«Считаю вас верными друзьями!»: уехавшая из России Кристина Орбакайте призналась в любви к эстонцам

Эмигрировавшая из России певица Кристина Орбакайте сделала неожиданное признание на концерте в Таллине. Артистка публично обратилась к жителям Эстонии, назвав их «верными друзьями». Об этом сообщает Telegram-канал «Абзац» и публикует соответствующие кадры.

25 мая, в свой день рождения, дочь Аллы Пугачевой выступила с концертом в Таллине и не упустила возможности признаться в любви к эстонцам.

«Tere, Таллин! Как я соскучилась! <…> Считаю вас верными друзьями!» — заявила Кристина Орбакайте.

На видео с мероприятия, которое публикует «Абзац», видно, как во время исполнения хита «Перелетная птица» поклонницы Кристины Орбакайте подбежали к сцене, однако их остановила охрана и сопроводила обратно в зал. Остальные зрители спокойно наблюдали за выступлением певицы с сидячих мест.

Недавно Кристина Орбакайте оказалась в центре нового скандала после того, как власти Латвии запретили ей въезд в страну. Из-за этого у знаменитости сорвался концерт в Юрмале, запланированный на 1 июня. Певицу возмутило такое решение властей: она отметила, что данный запрет нарушает не только ее права как артиста, но и основы международного права. Она заверила, что будет добиваться справедливости через суд.

Напомним, артистка покинула Россию в 2022 году и эмигрировала в Майами, где сейчас живет с семьей. После отъезда Кристина Орбакайте периодически возвращалась в страну на заработки. В марте 2024 года у певицы сорвались выступления в РФ, а недавно она анонсировала новый гастрольный тур по Европе.

Ранее мы писали о том, что определившуюся с гражданской позицией Кристину Орбакайте предупредили о последствиях.