«Выходит из тени»: определившуюся с позицией Орбакайте предупредили о последствиях

Певица Кристина Орбакайте стремительно теряет российских поклонников из-за неоднозначных высказываний о специальной военной операции (СВО). Такое мнение выразил продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко.

Он отметил, что дочь уехавшей из России Аллы Пугачевой долгое время хранила молчание, однако в последнее время определилась с позицией и стала все чаще высказываться на тему СВО.

«Чем больше Кристина Орбакайте выходит из тени и высказывается уже определенно в отношении спецоперации, то есть поддерживает или не поддерживает, тем ее позиция становится яснее», — сказал Рудченко в беседе с NEWS.ru.

Он выразил уверенность, что после заявлений Орбакайте среди российских зрителей количество ее поклонников значительно уменьшится.

Напомним, Кристина Орбакайте столкнулась с массовой отменой концертов в России, после чего в начале 2024 улетела в США. Сейчас артистка изредка появляется на зарубежных мероприятиях или выступает в небольших клубах.

Ранее Кристина Орбакайте назвала спецоперацию «событиями, неприятными для всей Земли, всей страны и всей ее семьи». В 2023 году она выпустила трек «Алла будет петь», чтобы поддержать знаменитую мать, эмигрировавшую в 2022 году.