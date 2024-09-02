«Очень тяжело»: Надежда Сысоева раскрыла подробности расставания со Стоуном

Юмористка и модель Надежда Сысоева призналась, что ей очень тяжело после расставания со спортсменом и блогером Сашей Стоуном. Своими переживаниями она поделилась с Ляйсан Утяшевой во время ее кулинарного шоу.

Сысоева участвовала в экс-избранником в шоу «Выжить в Дубае», но тогда между ними были близкие отношения. Девушка ушла с проекта, а недавно стало известно, что пара распалась.

«Мы приехали как пара и уехали как пара. Все, что происходило после проекта — пусть останется после проекта. Мы не общаемся. Как любая девочка переживает расставание — очень тяжело, но момент был такой, что не до этих было переживаний», – призналась звезда.

При этом Надежда отметила, что пересекается с Сашей, так как они живут в одном доме. Они вежливо здороваются, но на этом их общение заканчивается.

Также артистка призналась, что Саша и его близкие очень поддержали ее, когда у нее умерла мама. Надежда отметила, что бойфренд баловал ее и исполнял желания. Как оказалось, она желает ему победы на проекте.

Ранее мы писали о том, как блогер Саша Стоун прокомментировал расставание с Надеждой Сысоевой. Напомним, что до нее спортсмен встречался и даже делал предложение руки и сердца другой блогерше, Вале Карнавал.