«Считаю это чудом»: Максим Фадеев признался, что работа с женщинами привела к роспуску лейбла

Знаменитый автор-исполнитель и продюсер Максим Фадеев рассказал, почему в течение 30 лет работал преимущественно с женщинами. Об этом сообщает «Российская газета».

Максим Фадеев признался, что когда он учился на дирижера, то был единственном парнем на всем потоке. Уже тогда ему приходилось вникать в особенности поведения и творчества женщин.

Теперь музыкант убежден, что может с легкостью предугадывать любые поступки дам.

«Если женщина поступает как-то иначе, за рамками моего опыта, то считаю это настоящим чудом», – подчеркнул он.

Максим Фадеев успел поработать с Линдой, Глюк'oZой, группой Serebro и другими популярными певицами. Но в 2020 году его лейбл MALFA заявил о расторжении контрактов со всеми артистами. Сам исполнитель объясняет этот поступок желанием реструктуризировать компанию и изменить ее «внутренний посыл».

Также певец раскрыл главный секрет создания хитов. Во время написания песен Фадеев слушает только сердце. По его мнению, музыкальные композиции должны рождаться в моменте.

Ранее мы писали, что звезда соцсетей Жасмин начала распродавать свой гардероб на пять миллионов рублей.