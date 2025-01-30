«Считаю достойной наградой»: Джигурда вышел на связь после признания его угрозой безопасности Украины

Актер и шоумен Никита Джигурда отреагировал на новость, что власти Украины признали его угрозой национальной безопасности страны. Он заявил, что считает это достойной наградой, так как еще много лет назад поддержал Россию.

По словам Джигурды, он сделал свой выбор еще 2 мая 2014 года. С тех пор его исключили из союза кинематографистов Украины. Артист напомнил, что за эти годы неоднократно говорил о любви к русскому миру и ездил в Донбасс с гуманитарной помощью. Кроме того, Никита выступал для бойцов СВО.

«Недавнее включение моей фамилии в список артистов, представляющих угрозу нацистскому режиму, захватившему власть на Украине, я считаю достойной наградой, которая подтверждает мою значимость, как творческого человека, выступающего за мировые ценности русской культуры», - цитирует слова Джигурды 360.ru.

Актер дал понять, что свои взгляды не изменит и всегда будет поддерживать Россию.

Ранее Никита Джигурда кардинально сменил имидж.