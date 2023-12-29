«Считала человеком не их круга»: раскрыто отношение Пугачевой к Градскому

Журналист Евгений Додолев, известный как близкий друг композитора и певца Александра Градского, раскрыл отношение артистки Аллы Пугачевой к музыканту. По его словам, тусовка во главе с Примадонной игнорировала исполнителя.

Подробности сообщает aif.ru.

Он привел слова композитора из интервью – эти отрывки разговора не вошли в книгу, выпущенную к 70-летию Градского.

«Они же меня считают человеком не их круга. И не говорят обо мне даже тогда, когда я делаю им что-то серьёзное и хорошее», - процитировал Градского Додолев.

В разговоре Градский утверждал, что помог Пугачевой попасть в ансамбль «Веселые ребята» - он принимал певицу в коллектив и распевал ее. Именно тогда артистку заметил композитор Микаэл Таривердиев.

В том же интервью мэтр рассказал, что Пугачева не поет с 1986 года из-за узлов на связках. Градский говорил: «Она не может петь».

Ранее Додолев рассказывал, что Градский считал голос Пугачевой противным, но при этом высоко его оценивал.