«Считайте, что ее жизнь закончилась»: Отар Кушанашвили назвал причину «отмены» Лолиты

Отар Кушанашвили высказался об «отмене» оскандалившейся Лолиты Милявской. В эфире своего YouTube-шоу «Каково?!» телеведущий заявил, что певица столкнулась с проблемами из-за своего дерзкого поведения.

Уже больше года концерты Лолиты отменяют, ее также не зовут на телевидение и не приглашают выступать на конкурсах и фестивалях. Певица призналась, что теперь ей приходится рассчитывать только на пенсию в 27 тыс. рублей. Отар Кушанашвили отметил, что артистку «отменили» в том числе из-за жалоб общественников «во главе с Яной Поплавской».

«Женщина доведена до такой степени отчаяния, что вынуждена рассказывать публике, как ей тяжело живется. <…> Важно то, что отмена 50—60 концертов кряду означает, что общественники взялись за нее», — заявил журналист.

Вместе с тем Отар Кушанашвили согласен с решением общественников, пытающихся препятствовать выступлениям Лолиты. Телеведущий считает дерзкое поведение певицы, которая «думает, что живет в 90-е», на сцене неуместным в нынешнее время.

Журналист признался, что шокирован поведением коллег Лолиты, которые не поддержали ее в непростой период. По мнению Отара Кушашвили, представителям шоу-бизнеса «никто не нужен, кроме собственного благополучия». Он также не понимает молчания поклонников артистки.

«Мне жаль эту женщину. Считайте, что ее жизнь закончилась», — резюмировал Отар Кушанашвили.

Напомним, в 2023 году Лолита оказалась в центре скандала после посещения «голой» вечеринки Насти Ивлеевой. Мероприятие вызвало широкий общественный резонанс из-за тематики и откровенных нарядов гостей. После скандала концерты знаменитости стали массово отменять по России. Размышляя об этом, Яна Поплавская осудила скандальное поведение певицы на концертах, когда она исполняла песни иноагентов, оголялась, «орала матом» и «ползала на голых вечеринках».

Ранее сообщалось о том, что продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин «прошелся» по Лолите и заявил, что ей «плевать на всех».