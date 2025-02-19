«Самый большой провокатор нашей эстрады»: Разин заявил, что проклял Лолиту Милявскую

Продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин заявил, что давно проклял Лолиту Милявскую. В интервью mk.ru он назвал исполнительницу хита «На Титанике» самым большим провокатором на эстраде.

Разин вспомнил, как Милявская вышла на сцену студии и стала его обзывать, употребляя нецензурные слова.

«Это ужас и полная деградация личности. Она заявила: «Разин тебе не жить. Ты никогда не вернешься в нашу Россию. Мы с артистами – одно целое, мы тебя сюда не пустим!» – поделился продюсер.

Он отметил, что Лолите столько же лет, сколько ему, при этом она носит колготки и «снимает» юбки. Он заявил, что смотреть на ее тело «ужасно».

«Я давно проклял Лолиту. И проклятия не сниму никогда, потому что ее не интересует ни мать, ни дочь – ей плевать на всех. Все ее мужья пережили шок от ее избиений, угроз и обращение к бандитам. Лолита – самый большой провокатор нашей эстрады», – заявил Андрей.

Напомним, что артистка оказалась в центре скандала после посещения «голой» вечеринки. На ее поведение жаловались общественники, а концерты один за другим начали отменять. Сама звезда старается сохранять позитивный настрой и даже шутит на эту тему. Но признается, что прожить только на одну пенсию в 27 тыс. рублей может быть тяжело.

Ранее мы писали о том, что Андрей Разин направил досудебные претензии Алсу и SHAMAN.