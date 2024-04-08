Считается весьма востребованным артистом: сколько Леонид Агутин получает за выход на сцену
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Певец Леонид Агутин считается весьма востребованным артистом, заявил промоутер Евгений Морозов. По его словам, знаменитость получат за выход на сцену 2 миллиона рублей.
Промоутер поделился информацией в беседе с журналистами Kp.ru. Он рассказал, что 2 миллиона рублей стоит выступление артиста на большой сцене. Что касается частных вечеринок, то там ценник можно смело умножать на два.
«Ну и если рядом Анжелика, то прибавьте к этой сумме еще миллион», — отметил эксперт.
В конце марта Варум впервые за долгое время вышла на сцену со своим мужем после долгого перерыва. По данным журналистов, пару сейчас очень волнует денежный вопрос — все дело в заграничной недвижимости, которую надо содержать.
Ранее сообщалось, что Анжелика Варум проживает в США в квартире за 196 млн рублей. Недвижимость, принадлежащая звезде, находится в Лос-Анджелесе.