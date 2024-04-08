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НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 08 апреля 2024, 13:47
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Считается весьма востребованным артистом: сколько Леонид Агутин получает за выход на сцену

Промоутер Морозов заявил, что Агутин получает 2 млн рублей за один выход на сцену.
Считается весьма востребованным артистом: сколько Леонид Агутин получает за выход на сцену

© Starface.ru

Певец Леонид Агутин считается весьма востребованным артистом, заявил промоутер Евгений Морозов. По его словам, знаменитость получат за выход на сцену 2 миллиона рублей.

Промоутер поделился информацией в беседе с журналистами Kp.ru. Он рассказал, что 2 миллиона рублей стоит выступление артиста на большой сцене. Что касается частных вечеринок, то там ценник можно смело умножать на два.

«Ну и если рядом Анжелика, то прибавьте к этой сумме еще миллион», — отметил эксперт.

В конце марта Варум впервые за долгое время вышла на сцену со своим мужем после долгого перерыва. По данным журналистов, пару сейчас очень волнует денежный вопрос — все дело в заграничной недвижимости, которую надо содержать.

Ранее сообщалось, что Анжелика Варум проживает в США в квартире за 196 млн рублей. Недвижимость, принадлежащая звезде, находится в Лос-Анджелесе.

Источник фото:Starface.ru
Источник:Kp.ru
Автор:Артем Хохлов
Теги:
Леонид Агутин
деньги