«Считает себя пупом земли»: Прохор Шаляпин пригрозил Виктору Дробышу «серьезными людьми»

41-летний певец Прохор Шаляпин в очередной раз поругался с продюсером Виктором Дробышем. Финалист «Фабрики звезд» рассказал об оскорблениях артиста и заявил, что даже может связаться с «серьезными людьми».

Все началось в общем чате нового проекте, куда пригласили Прохора. Со слов Шаляпина, Дробыш начал отпускать колкие шутки в его адрес. Артист не смог смолчать и решил жестко ответить продюсеру.

«Я услышал с его стороны, пренебрежение, унижение в свой адрес. Моя матрица психическая тут же разрешение посылать в одно место <…> Шизофрения твоя вся, то, что он считает себя пупом земли — это все твои заблуждения», — рассказал Прохор в подкасте профайлера Лидии Кутузовой.

Певца сильно задели высказывания Дробыша: в этот момент Прохор признался, что ему хотелось даже применить физическое насилие. Более того, певец отметил, что у него есть связи с серьезными людьми, к которым он может обратиться в экстренном случае.

«У меня есть знакомые серьезные люди, — объясняет певец. — Если я вдруг приду и на коленях попрошу: „Ну, пожалуйста, припугните“. И ему (Дробышу — прим. „Страсти“) позвонят, действительно, власть имущие люди, он прибежит на корточках и скажет, какой я талантливый и лучше всех».

Однако Шаляпин все-таки пока не собирается обращаться к своим знакомым. Он считает, что делать это нужно только в экстренном случае.

Напомним, Прохор рассказывал сайту «Страсти», что Дробыш постоянно поливает его грязью, потому что не может простить прекращение общения в 2007 году.