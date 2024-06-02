«Считает, что я разрушил ее жизнь»: виджей Арчи заявил, что биологическая мать бросила его дважды

Артур Цветков, известный по псевдониму виджей Арчи, признался, что его биологическая мать два раза отказывалась от него. Об этом телеведущий рассказал в эфире шоу «Секрет на миллион».

Как оказалось, мать Арчи оставила его в роддоме сразу после рождения. Врачи тогда убедили ее в том, что малыш не выживет. Шоумена взяла под опеку другая семья, но через некоторое время Артур Цветков захотел найти биологическую мать и возобновить с ней общение.

«У меня есть родной брат, ее сын, он считает, что я разрушил ее жизнь и карьеру, когда все это стало публичным. Потом она перестала отвечать на СМС, в этом году даже с днем рождения не поздравила», – поделился Арчи.

Телеведущий долгое время не терял надежды восстановить отношения с матерью. Он писал ей, пытался выйти на разговор, предлагал встретиться, но в один момент перестал проявлять инициативу. По словам Цветкова, осознавать, что от тебя отказались во второй раз, намного больнее.

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