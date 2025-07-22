«Считает, что все давно сказал»: как сегодня живет популярный в 90-х экстрасенс Анатолий Кашпировский

Известный экстрасенс из 90-х Анатолий Кашпировский вернулся в Москву. Долгие годы живущий затворником, он не планирует возвращаться на телевидение. Об этом изданию «Абзац» сообщил директор гипнотизера.

По словам представителя Кашпировского, Анатолий Михайлович регулярно проводит в столице концерты и творческие встречи. В прошлом году знаменитость посетил передачу «Песни от всей души». Однако сейчас он не хочет нигде участвовать.

«Он также не хочет общаться с журналистами: считает, что все давно сказал. Слава богу, со здоровьем у него все в порядке», — заявил изданию директор.

До недавнего времени экстрасенс жил в США, но периодически возвращался в Россию. В 2024 году он признался, что жалеет о своем отъезде в Штаты. Сегодня гипнотизер с супругой живут в московской квартире, которую 30 лет назад ему выделило государство.

Несмотря на нежелание появляться на телевидении, Анатолий Михайлович иногда выступает онлайн.

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