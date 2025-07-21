«Муж вырос на моих хитах»: Татьяна Буланова прокомментировала новую волну популярности ее песен из 90-х

Звезда 90-х Татьяна Буланова сегодня переживает настоящую вторую волну популярности. В последнее время ее хиты обретают новую жизнь, появляясь в плейлистах у представителей растущего поколения. Молодые люди также стали частыми посетителями ее выступлений.

В разговоре с Regions певица признается, что ей льстит внимание к ее творчеству со стороны современной молодежи.

По ее мнению, это связано с тем, что классика поп-музыки из 90-х и начала 2000-х, включая и ее песни, стала часто использоваться в современных фильмах и сериалах. Это и побуждает интерес у молодых людей, считает исполнительница.

Буланова также отмечает, что на концертах она все чаще замечает именно юную аудиторию. И, по признанию заслуженной артистки России, ей нравится, что нынешняя молодежь растет на ее музыке.

«Я просто привыкла, что многие люди мне признаются, что выросли на моих хитах. Даже мой супруг об этом мне говорил, но теперь на моих хитах, получается, растет современная молодежь. Что ж, лестно!» — поделилась артистка.

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