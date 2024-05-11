Считает, что наследникам будет лучше с ним: Прилучный хочет забрать детей у Агаты Муцениеце через суд

Актер Павел Прилучный развелся с Агатой Муцениеце 4 года назад. С тех пор бывшие супруги регулярно появляются в суде, где решают вопросы, связанные с общими детьми. Сначала из-за алиментов обращалась мать, а теперь заявить свое право на наследников решил звездный отец. Он подал иск на определение места их жительства, передает Teleprogramma.pro.

Не так давно Агата выиграла суд против Прилучного. Ей удалось добиться повышения суммы алиментов на двух детей. Также Муцениеце хочет, чтобы экс-супруг выплачивал на содержание наследников треть доходов.

Павел же подал апелляцию на иск актрисы. Кроме того, он инициировал вопрос об определении места жительства детей. По всей видимости, звезда российских сериалов считает, что наследникам будет лучше с ним.

Ранее сообщалось, что Муцениеце познакомила детей с Иваном Чуйковым на отдыхе в загородном доме. Агата продолжает намекать на отношения с коллегой.