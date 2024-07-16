«Считаем это победой»: адвокат Жигаловой раскрыл детали соглашения с Киркоровым в суде

Адвокат Алены Жигаловой заявил, что считает победой заключение мирового соглашения между журналисткой и Филиппом Киркоровым. Юрист Андрей Алешкин поделился подробностями дела с 360.ru и отметил, что стороны смогли договориться.

«Суд удовлетворил наше мировое соглашение, подписанное между Филиппом Киркоровым и Аленой Жигаловой, сегодня мы принесли стороне извинения за то, что представили порочащие сведения», — объяснил представитель защиты ведущей.

По словам мужчины, на данный момент никаких претензий у певца Филиппа Киркорова к Алене Жигаловой нет. Он не требует компенсаций, все удалось решить мирным путем.

«Мы считаем, что это победа. Нам удалось отстоять свои права, в том числе, не заплатив ничего по настоящему делу. Полагаю, выбранная тактика защиты является правильной», – заявил адвокат женщины.

Алешкин пояснил, что все стороны остались довольны этим процессом.

Выяснилось также, что после заключения мирового соглашения, Киркоров сократил сумму компенсации, которую требовал ранее. Теперь он ждет от певицы Любови Успенской пять миллионов рублей за то, что она назвала его во время интервью «женоненавистником». Та самая скандальная беседа вышла на канале журналистки Алены Жигаловой, которая тоже оказалась втянута в скандал.

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