НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 25 ноября 2024, 21:05
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Бывший ведущий «Модного приговора» Александр Васильев рассказал, почему больше не будет вести шоу

Васильев заявил, что не будет вести «Модный приговор» из-за текущей обстановки .
Бывший ведущий «Модного приговора» Александр Васильев рассказал, почему больше не будет вести шоу

© Starface.ru

Бывший ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале Александр Васильев больше не принимает участие в съемках легендарного шоу. В интервью проекту «Нежный редактор» на YouTube он рассказал, почему принял такое решение.

Какое-то время программа «Модный приговор» не выходила на Первом канале. Ее редакторы взяли перерыв после начала специальной военной операции.

Теперь шоу вновь выходит каждый день на федеральном канале, однако в нем уже нет Александра Васильева. Оказалось, что телеведущий больше не хочет принимать участие в проекте из-за текущей обстановки. Еще год назад историк моды допускал возвращение в телепередачу.

Ранее стало известно, чем занимается Васильев после ухода из «Модного приговора». По словам ведущего он стал много путешествовать.

Источник фото:Starface.ru
Источник:«Нежный редактор»
Автор:Артем Хохлов
Теги:
Александр Васильев
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