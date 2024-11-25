Бывший ведущий «Модного приговора» Александр Васильев рассказал, почему больше не будет вести шоу

Бывший ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале Александр Васильев больше не принимает участие в съемках легендарного шоу. В интервью проекту «Нежный редактор» на YouTube он рассказал, почему принял такое решение.

Какое-то время программа «Модный приговор» не выходила на Первом канале. Ее редакторы взяли перерыв после начала специальной военной операции.

Теперь шоу вновь выходит каждый день на федеральном канале, однако в нем уже нет Александра Васильева. Оказалось, что телеведущий больше не хочет принимать участие в проекте из-за текущей обстановки. Еще год назад историк моды допускал возвращение в телепередачу.

Ранее стало известно, чем занимается Васильев после ухода из «Модного приговора». По словам ведущего он стал много путешествовать.