Счета Филиппа Киркорова заблокировали в трех банках

Счета певца Филиппа Киркорова в трех банках заблокировали по требованию Федеральной налоговой службы (ФНС), следует из базы данных ведомства. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Уточняется, что причина блокировки — задолженность по страховым взносам. Артист не выполнил требования о внесении 47 тысяч рублей.

Напомним, недавно стало известно, что Филипп Киркоров вновь примет участие в качестве председателя жюри в новом сезоне шоу «Маска» на НТВ.

Ранее мы писали о том, что певец появился на съемках пятого сезона шоу «Маска» в новом имидже. Так, для съемок в первом выпуске шоу Филипп Киркоров выбрал строгий костюм с галстуком.

Сообщалось, что певца было не узнать, он вел себя очень тихо и достойно. Артиста тепло встретили на съемках.

Кроме того, Филипп Киркоров пребывал в хорошем настроении. Он был рад всех видеть и находиться на съемочной площадке. Певец также поблагодарил присутствующих за поддержку.

Как сообщил телеканал НТВ, премьерный показ нового сезона шоу «Маска» переносится с 11 на 18 февраля.