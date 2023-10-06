«Пользу она принесла»: Иосиф Пригожин встал на защиту Волочковой после шпагата на памятнике

Продюсер Иосиф Пригожин нашел плюсы в скандале с истребителем, возле которого сфотографировалась балерина Анастасия Волочкова. Он сомневается, что артистку накажут за шпагат, но считает, что своим поступком она хотя бы обратила внимание на памятник воинской славы. Об этом сообщает mk.ru.

Журналисты связались с мужем певицы Валерии, чтобы он прокомментировал инцидент. Напомним, что публику разозлил кадр, на котором Волочкова закинула ногу на советский истребитель. Они обвиняют ее в неуважении к памятнику ВОВ и просят наказать звезду по закону. СМИ писали, что звезде может грозить до трех лет лишения свободы. Об этом даже заявили в полицию.

Пригожин считает, что Анастасия специально сделала такой поступок, чтобы в очередной раз напомнить о себе. Она знала, на что идет.

«Всем понятно, что это провокация с ее стороны. Она постоянно делает все, чтобы о ней говорили, чтобы не забыли. Но ее уже запомнили все и надолго», – убежден продюсер.

Мужчина говорит, что балерина вряд ли окажется за решеткой за подобный поступок. Он нашел плюсы в этой ситуации. По его мнению, люди хотя бы будут знать, где этот истребитель находится.

«Сходят на «Мосфильм» и тоже с ним сфотографируются. Так что какую-то пользу она принесла. Обратила внимание на истребитель», – высказался муж Валерии.

Ранее мы писали о том, что ответила Волочкова на обвинение в осквернении памятника. Артистка заявила, что ее ноги приносят славу России.