«Счет шел на часы»: юмориста Геннадия Хазанова подвело сердце

Известный юморист Геннадий Хазанов редко появляется на экранах. Поклонники переживают за здоровье 77-летнего кумира. Как оказалось, не зря.

Артист рассказал, что два года назад с ним случилась беда. Он приостановил карьеру из-за проблем с сердцем. СМИ писали, что звезду экстренно госпитализировали с межреберной невралгией, но это было лишь начало. Через несколько месяцев ему стало хуже.

Хазанов дал интервью Вячеславу Манучарову для его YouTube-шоу «Эмпатия Манучи». Юморист рассказал, что тогда произошло.

«На сцене я вдруг потерял ориентацию, половину спектакля доигрывал в бессознательном состоянии, не понимал, что происходит. Это был знак, что не очень нормально работает сердце. Был такой момент, когда счет шел на часы. Поставили мне кардиостимулятор, я живу с ним и каждый месяц посылаю данные, которые он снимает», – делился артист.

Геннадий Викторович признался, что вспоминает о приборе только во время прохождения металлоискателей. Поклонники надеются, что с юмористом все будет хорошо.

Ранее мы писали о том, как Хазанова с изрезанной спиной под вой сирен повезли в институт Склифосовского на операцию.