Хазанова с изрезанной спиной под вой сирен повезли в институт Склифосовского на операцию

Народный артист РСФСР, актер Геннадий Хазанов дважды едва не погиб. Во время съемок «Ералаша» на нем загорелся костюм, а в следующий раз – обрушилась стеклянная витрина.

«Меня самого под вой сирен повезли в институт Склифосовского на операцию», - вспоминает Хазанов.

В ходе того случая осколками юмористу изрезало всю спину.

Примечательно, что жуткая история произошла с Хазановым после того, как он предложил начинающему режиссеру Евгению Цымбалу похожий сюжет для дипломного фильма. Актер не ожидал, что весь ужас воплотится, но не с героем, а с ним самим.

Ранее актриса Светлана Дружинина рассказала об аварии с актером Михаилом Боярским. По ее словам, артист сильно кричал, так как «было что-то с позвоночником».