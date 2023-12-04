«Счастья переизбыток»: Прилучный рассказал, как порадовал детей от Муцениеце

Известный актер Павел Прилучный рассказал о необычном досуге, который он организовал для детей от актрисы Агаты Муцениеце. Об этом пишет Teleprogramma.pro.

По словам артиста, его тяжелый рабочий график, связанный с постоянными съемками в кино, не позволяет ему регулярно видеться с детьми от брака с Муцениеце. Тем не менее недавно звезда сериала «Мажор» все-таки смог найти свободное время и по-настоящему удивить наследников, вернувшихся в ноябре в Россию из Латвии.

Так, актер устроил детям экскурсию по студии звукозаписи, где происходил процесс озвучки одного из телепроектов с его участием.

«Дети впервые побывали на студии звукозаписи, счастья переизбыток!», - поделился Прилучный.

Напомним, Павел Прилучный и Агата Муцениеце развелись в 2020 году после восьми лет брака. У экс-супругов есть 10-летний сын Тимофей и 7-летняя дочь Мия. Дети пары остались жить с матерью, но периодически приезжают в гости к отцу.