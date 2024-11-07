«Счастья нет»: певица Жанна Бичевская заговорила о разочаровании в жизни

80-летняя певица Жанна Бичевская рассказала, что в ее жизни нет счастья. Об этом сообщает mk.ru.

Народная артистка РСФСР Жанна Бичевская в июне 2024 года отметила юбилей — ей исполнилось 80 лет. Певица заявила, что воспринимает свой возраст как цифры, за которыми стоят годы творчества.

«За моей цифрой стоят многие годы моей работы, творческой жизни, моих успехов, моих страданий, моих поисков и минут радости. Счастья нет в этом мире. Мне Булат Окуджава когда-то подарил фотографию и написал: „Дорогая Жанна, надеюсь, у вас все будет прекрасно в творчестве. Счастья не желаю — это фикция!“» — рассказала она.

С высказыванием Окуждавы певица согласна. По мнению Бичевской, в современном мире счастья нет.

«Какое может быть счастье, если мы живем в мире зла? Так сказал Господь», — объяснила она.

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