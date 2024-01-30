Не гонится за идеалом в плане внешности: почему Дайнеко не будет обращаться к пластическим хирургам

Певица Виктория Дайнеко не гонится за идеалом в плане внешности. Знаменитость приняла себя и не хочет омолаживаться с помощью хирургического вмешательства, передает StarHit.

Дайнеко задумалась о старении после общения с дочерью. Артистке через несколько месяцев исполнится 37 лет. Однако эти мысли не испугали ее. Певица поняла, что любит свой возраст и не хочет ничего кардинально менять в плане внешности. По словам Виктории, ей важно оставаться настоящей.

И все таки Дайнеко допускает, что может произойти всякое, в том числе может появиться желание лечь под нож пластического хирурга. Но пока что результаты действующей практики не вдохновляют исполнительницу.

«Может быть, я и передумаю в будущем (вон какая потрясающая подтяжка у Брэда Питта), но пока чудеса современной косметологии вообще не вдохновляют меня на какие-либо модные процедуры «омоложения», — поделилась Виктория в социальных сетях.

Ранее певица Юлиана Караулова не стала скрывать, что поссорилась с Дайнеко. Артистки выясняли отношения из-за лифчика.