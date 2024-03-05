«Счастливый брак»: Милош Бикович рассказал, почему влюбился в Россию

Актер сербского происхождения Милош Бикович в ходе выступления на марафоне «Знание. Первые» в рамках Всемирного фестиваля молодежи признался в любви к России. Об этом пишет Life.ru.

Звезда фильма «Холоп» назвал отношения с Россией «счастливым браком». По словам актера, его любовь к стране началась с русской литературы, а после перешла на новый уровень.

«Россия выбрала меня. То есть я влюбился в Россию… Наши отношения с Россией, наш счастливый брак, начался через литературу. Я почувствовал, что, когда я читаю русских писателей, во мне как будто открываются какие-то внутренние глаза», — признался Милош Бикович.

Напомним, в 2023 году появилась информация, что Милош Бикович тайно женился на сербской модели и юристке Иване Малич, с которой они вместе с 2022 года. В январе 2024 года у пары родился сын.

Ранее сообщалось о том, что Милош Бикович и Аглая Тарасова вместе вышли в свет после расставания. Актеры появились на премьере фильма «Холоп-2».