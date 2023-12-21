Актеры Милош Бикович и Аглая Тарасова вместе вышли в свет после расставания

Актеры Милош Бикович и Аглая Тарасова вместе появились на светской премьере фильма «Холоп-2». В кинокартине они исполнили главные роли и смогли сработаться, несмотря на то, что раньше их связывали романтические чувства.

Как сообщает Voice, на мероприятии между бывшими возлюбленными не было никакого напряжения. Они спокойно общались, позировали фотографам и обнимались. Для премьеры Аглая выбрала бархатное мини-платье, а Милош бежевый брючный костюм.

Напомним, что, когда только стало известно, что Тарасова присоединилась к касту проекта, журналисты сразу же обратились за комментариями к Биковичу. Дело в том, что у актеров несколько лет назад был бурный роман, который начался еще после съемок фильма «Лед», однако закончился он разрывом. После расставания бывшие возлюбленные предпочитали не появляться вместе на мероприятиях, не упоминать друг друга и тем более не сниматься вместе. Однако к началу работы над второй частью «Холопа» артисты уже смогли забыть все старые обиды.

К слову, Бикович уже давно счастлив в новых отношениях. Его сердце покорила 26-летняя модель Ивана Малич. Сейчас пара ждет первенца.

Ранее получивший «Золотой граммофон» актер Милош Бикович прокомментировал скандал вокруг его песни.