«Не надо мне ничего писать»: бывший муж Полины Гагариной отрекся от прошлого с ней

Когда-то Дмитрий Исхаков и Полина Гагарина считались самой красивой парой в отечественном шоу-бизнесе. Однако внезапно, после 7 лет брака, супруги решили развестись. Об изменениях в личной жизни знаменитости сообщили в 2021 году. Поговаривают, экс-возлюбленным не удалось сохранить дружеские отношения. Об этом говорит и гневный пост Дмитрия по поводу Полины, оставленный в социальной сети.

Так, поклонники Гагариной спросили у Исхакова о его мнении на роман певицы с Чиняевым. Подобный вопрос не на шутку разозлил мужчину, вот почему он заявил, что ему не стоит писать ничего про экс-супругу.

«Как же вы меня утомили. За последние дни я получил много сообщений с разными просьбами что-то передать или сказать Полине. Не надо мне ничего писать, спрашивать, умолять и просить», — разгневался Дмитрий.

Фотограф добавил: ему не нравятся любые упоминания о Гагариной и вся сложившаяся ситуация. Вот почему он рассчитывает на понимание со стороны фанатов певицы.

«Друзья, имейте уже совесть», — резюмировал Исхаков.

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