«Счастливы вместе»: Дарья Сагалова не ссорилась с Натальей Бочкаревой на съемках сериала

Актриса Дарья Сагалова опровергла слухи о частых ссорах с коллегой Натальей Бочкаревой на съемках ситкома «Счастливы вместе». По словам звезды сериала, недопонимания были, но не критические, пишет Мослента.

В беседе с журналистами Сагалова указала, что в Сети регулярно появляются материалы о якобы частых ссорах с экранной матерью из культового ситкома. Однако все они являются недостоверными и не раскрывают реального положения дел. В реальности же никаких серьезных конфликтов не было. Если и происходило какое-нибудь недопонимание, то исключительно на бытовой почве. Даже ссорой такие моменты назвать нельзя, заявила актриса.

Съемки сериала проходили в достаточно напряженной обстановке из-за горящих сроков. Иногда звезды могли вспылить, но это не приводило к катастрофическим последствиям. Поэтому сейчас, по словам Сагаловой, у нее прекрасные отношения с Бочкаревой.

Также, возвращаясь к теме съемок, актриса отметила, что не привыкла диктовать свои условия на площадке. А сейчас она уже не смогла бы работать в прежнем темпе при создании сиквела «Счастливы вместе». С тех пор прошло уже более 10-15 лет.

О продолжении знаменитого российского сериала про семейство Букиных стало известно 5 июля. Свои роли по-прежнему будут исполнять — Виктор Логинов, Наталья Бочкарева, Дарья Сагалова и Александр Якин. Ситком будет носить название «Букины» вместо привычного «Счастливы вместе».

Ранее актриса Настасья Самбурская рассказала, почему не стала сниматься в продолжении «Универа». По ее словам, все дело в деньгах. Звезда считает, что с годами ее ставка должна была вырасти, однако, по всей видимости, этого не произошло. Заключительный сезон культового сериала вышел три года назад.