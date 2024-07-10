«Счастливы вместе 17 лет»: Рудковская страстно поцеловала Плющенко в важную дату
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Продюсер Яна Рудковская поделилась романтичным видео, на котором целует мужа, фигуриста Евгения Плющенко. В соцсетях знаменитость рассказала о том, что они счастливы вместе уже 17 лет!
Блондинка познакомилась со спортсменом в 2007 году, а в сентябре 2009 года они сыграли свадьбу. В браке супруги родили двух сыновей – Александра и Арсения. Старший наследник пошел по стопам отца и профессионально занимается фигурным катанием, младший тоже встал на коньки, но родители еще не знают, с чем он захочет связать свое будущее.
В новом видео Яна, Евгений и их старший сын позировали на фоне русского пейзажа. Недалеко была речка, светило солнце, а супруги были очень счастливы. В какой-то момент они поцеловались, а Александр показал руками сердечко.
«Счастливы вместе 17 лет», – написала продюсер.
Идеальная картинка привлекла внимание подписчиков Рудковской, но многие поинтересовались, куда делся самый маленький член семьи. Звезда оставила этот вопрос без ответа.
Ранее мы писали о том, что Яна Рудковская обрадовалась досрочному открытию клиники Хайдарова. Продюсер призналась, что сама еще не завершила некоторые процедуры. При этом звезда назвала Хайдарова другом и «прекрасным специалистом». Она пожелала, чтобы дело в отношении хирурга закончилось благополучно.