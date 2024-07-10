«Счастливы вместе 17 лет»: Рудковская страстно поцеловала Плющенко в важную дату

Продюсер Яна Рудковская поделилась романтичным видео, на котором целует мужа, фигуриста Евгения Плющенко. В соцсетях знаменитость рассказала о том, что они счастливы вместе уже 17 лет!

Блондинка познакомилась со спортсменом в 2007 году, а в сентябре 2009 года они сыграли свадьбу. В браке супруги родили двух сыновей – Александра и Арсения. Старший наследник пошел по стопам отца и профессионально занимается фигурным катанием, младший тоже встал на коньки, но родители еще не знают, с чем он захочет связать свое будущее.