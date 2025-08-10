«Счастливого было мало»: сын Децла объяснил, почему не поет песни отца

Сын Децла заявил, что не поет песни отца ради своей карьеры. Об этом сообщает Kp.ru.

На днях СМИ писали, что сын Децла Антоний Толмацкий не слушает песни отца и не собирается их исполнять на своих выступлениях. Об этом журналистам рассказала бабушка начинающего рэпера. Якобы, причиной этого являются сильные переживания по поводу ухода из жизни его отца.

Однако сам Антоний решил внести ясность и опроверг информацию о том, что не слушает песни Децла.

«Прошу, не нужно заниматься дезинформацией. Я понимаю, что легко позвонить бабушке и выслушать ее мнение на этот счет, но это не прямой канал связи. Я слушаю песни папы, но не исполняю, потому что для меня это не только тяжело, но и равно похоронному маршу для самостоятельной карьеры», — рассказал он.

По словам музыканта, он уверен, что песни отца должны остаться такими, какими он их задумывал. Попутно Антоний рассказал о непростых годах своего детства.

«У меня вообще в детстве, кроме папы и бабушки, счастливого было мало. Я вдохновляюсь людьми и их жизнью. Жизнью, которая дает много поводов задуматься о том, где заканчивается "правильно" и начинается "неправильно"», — добавил он.

