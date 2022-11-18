Счастливая Виктория Дайнеко показала округлившийся живот на камеру
Победительница проекта «Фабрика звезд» Виктория Дайнеко спровоцировала слухи о беременности. Поклонники заметили, что у певицы появились округлившиеся формы. На днях она показала фигуру на видео и сделала откровенное признание.
Исполнительница рассказала, что сейчас находится в «максимальном для себя весе». Она опубликовала кадры из раздевалки фитнес-центра. Звезда появилась в коротком топе и с открытым животом.
«Вот вам максимально честное видео, примерно так я выгляжу. Меня не особо что волнует, меня волнует вкусная еда и хорошее самочувствие», – призналась девушка.
Фото: Соцсети Виктории Дайнеко
Пользователи Сети начали писать, что Виктория находится в «интересном положении», но она опровергла слухи. «Хватит мне писать, что я беременна», – попросила звезда.
Напомним, что Дайнеко была замужем за музыкантом Дмитрием Клейманом, с которым судится за алименты на содержание общей дочери. Малышке уже семь лет, но певица скрывает ее от публики и даже не называет ее имя.
Ранее мы писали, что исполнительница появилась на премьере фильма с бойфрендом. В Сети его прозвали «Джонни Деппом на минималках».