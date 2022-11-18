Счастливая Виктория Дайнеко показала округлившийся живот на камеру

Победительница проекта «Фабрика звезд» Виктория Дайнеко спровоцировала слухи о беременности. Поклонники заметили, что у певицы появились округлившиеся формы. На днях она показала фигуру на видео и сделала откровенное признание.

Исполнительница рассказала, что сейчас находится в «максимальном для себя весе». Она опубликовала кадры из раздевалки фитнес-центра. Звезда появилась в коротком топе и с открытым животом.

«Вот вам максимально честное видео, примерно так я выгляжу. Меня не особо что волнует, меня волнует вкусная еда и хорошее самочувствие», – призналась девушка.