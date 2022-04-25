Виктория Дайнеко появилась на премьере фильма с новым бойфрендом

В последнее время певица старается не афишировать свою личную жизнь. Ей хватает скандальных публичных разборок с бывшим супругом. Сейчас Виктория Дайнеко судится с Дмитрием Клейманом за достойные алименты. По ее мнению, сумма в 16 тысяч рублей, которые платит музыкант, слишком мала. 30 мая должно состояться очередное судебное заседание, на котором певица надеется окончатльно договориться с отцом своего ребенка.

Фото: архив пресс-службы; Global Look Press