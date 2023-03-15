Счастливая Нино Нинидзе в экстремальном мини вновь вышла в свет без Максима Виторгана

Минувшим вечером в Москве состоялась премьера новой комедии режиссера Кирилла Кузина «Сергий против нечисти: Шабаш». Светское мероприятие посетили многие отечественные звезды. На красной дорожке фотографам позировала и Нино Нинидзе, исполнившая одну из ролей в фильме. Поклонники подметили, что выглядела актриса весьма эффектно, вот только была она вновь без своего возлюбленного Максима Виторгана.

Для выхода в свет артистка выбрала экстремальное мини – розовый костюм с короткой юбкой и белым топом. Необычной деталью образа оказались перья на рукавах пиджака. Наряд позволил Нинидзе похвастаться длинными и стройными ногами. И чувствовала себя Нино при этом явно уверенно. Она весь вечер улыбалась и демонстрировала счастье, несмотря на то, что поклонники уже долгое время поговаривают о ее расставании с женихом.

Отсутствие Виторгана на красных дорожках вместе с актрисой только подогревает слухи о кризисе в их отношениях. Тем более, что до конца в принципе не известно, где сейчас происходит с артистом. А пока его нет, Нино Нинидзе ходит по мероприятиям одна и фотографируется либо в одиночестве, либо в компании других мужчин.

Отметим, что в начале года звездная пара попыталась развеять слухи о расставании, проведя вместе вечер в компании друзей. Однако после этого они вновь не были замечены, и воссоединение в Сети восприняли фиктивным.

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